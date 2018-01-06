وزير الداخلية السعودي يصل إلى الكويت في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام

وصل وزير الداخلية السعودي، عبد العزيز بن سعود بن نايف، الكويت مساء السبت، على رأس وفد أمني رفيع، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية في بيان، إن “ابن سعود سيجري خلال الزيارة مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء، نظيره الشيخ خالد الجراح الصباح”.

وأوضح البيان، أن “المحادثات الثنائية ستتناول تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة أمن البلدين، دعماً لجهود مواجهة التحديات، ودعم أمن واستقرار المنطقة في ظل المخاطر الماثلة”.

وأضافت أنه كان في استقبال الضيف السعودي ووفده الأمني المرافق، في مطار الكويت الدولي، وزير داخلية البلاد الصباح، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، ووكيل وزارة الداخلية، الفريق محمود محمد الدوسري، وسفيري البلدين وكبار القيادات الأمنية.

وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير الداخلية السعودي إلى الكويت منذ توليه منصبه في حزيران/ يونيو الماضي.