البحرين.. السجن المؤبد لـ 10 مواطنين بعد إدانتهم بتصنيع متفجرات لتنفيذ أعمال إرهابية

أصدرت محكمة بحرينية، اليوم الأربعاء، أحكامًا بالسجن المؤبد بحق 10 مواطنين، والسجن لعشر سنوات بحق آخر، بعد إدانتهم بتصنيع وحيازة مواد متفجرة بهدف استخدامها في أعمال إرهابية، بالتآمر مع الحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله العراقي في العراق.

وجاءت هذه الأحكام بعد يومين فقط من حكم بالإعدام أصدرته المحكمة العسكرية البحرينية، يوم الإثنين، بحق 6 أشخاص أدينوا بتشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال قائد الجيش البحريني، الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، وارتكاب عدد من الجرائم، وأحكام متفاوتة بحق 12 متهمًا آخرين من نفس الخلية تراوحت ما بين السجن لمدة 15 سنة وسبع سنوات، إضافة إلى إسقاط الجنسية البحرينية عنهم.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، اليوم الأربعاء، عن المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، قوله: إن “المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمًا في قضية تصنيع وحيازة المتفجرات والأسلحة بمستودع بمنطقة النويدرات، بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الثالث بالسجن المؤبد مع تغريمهم مبلغ 300 ألف دينار عما أسند إليهم من اتهام”.

تأسيس جماعة إرهابية

كما حكمت المحكمة بمعاقبة “المتهمين من الرابع حتى العاشر بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من اتهام للارتباط، وبمعاقبة المتهم الحادي عشر بالسجن لمدة عشر سنوات، وإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر وبمصادرة المضبوطات، وذلك بعد إدانتهم بتهم التأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وحيازة وإحراز وصناعة المتفجرات والأسلحة وحيازة أسلحة نارية والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة، وصناعة المتفجرات وجميعها تنفيذًا لأغراض إرهابية”.

وقال الحمادي: إن “تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام المتهم الأول بتشكيل تنظيم إرهابي يضم مجموعتين إرهابيتين، الأولى يقودها المتهم الثاني والمجموعة الثانية يقودها المتهم الثالث، وتولت المجموعة الأولى مهمة تصنيع الأسلحة والعبوات المتفجرة وتخزينها في مستودعات سرية من أجل إمداد بعض العناصر الإرهابية الأخرى بالداخل بما يتم تصنيعه؛ لاستخدامها في العمليات الإرهابية بمملكة البحرين”.

تصنيع أسلحة ومتفجرات

وبيّن أن “المجموعة الأولى تمكنت من استئجار منزل بمنطقة النويدرات لاستخدامه كورشة لتصنيع الأسلحة والعبوات المتفجرة، وإنشاء مستودع سري لتخزين المتفجرات والأسلحة، وتمكنت كذلك من استئجار قطعة أرض فضاء بمنطقة النويدرات؛ لاستخدامها كورشة لتصنيع المتفجرات، وتم وضع ماكينات بها تستخدم في تقطيع وتصنيع الأدوات اللازمة لصنع الأسلحة والمتفجرات، وعليه قامت المجموعة بتخزين كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات التي قاموا بتصنيعها، فضلًا عن الأسلحة والمتفجرات المهربة من إيران”.

وأشار الحمادي إلى أن “المجموعة الثانية مهمتها استلام الأسلحة والمتفجرات التي يتم تهريبها عن طريق البحر إلى داخل البلاد، كما تتولى توفير المعدات والأدوات والمواد اللازمة؛ لتصنيع الأسلحة والمتفجرات وتسليمها للجماعات التي تتولى التصنيع والتجميع، ومنها الجماعة الإرهابية التي يقودها المتهم الثاني”.

تدريبات عسكرية في إيران

وبيّن الحمادي أنه “ثبت خضوع المتهمين الرابع والسابع والثامن والتاسع للتدريبات العسكرية على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات؛ من أجل ارتكاب أعمال الجماعة الإرهابية في كتائب الحرس الثوري الإيراني بجمهورية إيران وكتائب حزب الله العراقي بجمهورية العراق”.

وتابع: “وعليه تم القبض على سبعة متهمين، ونفاذًا للإذن الصادر تم في المنزل الذي يقع بمنطقة النويدرات وتحديدًا داخل المخزن السري، ضبط عبوات متفجرة ومواد متفجرة شديدة الخطورة وقنابل يدوية عسكرية وأسلحة كلاشنكوف وأسلحة ومجموعات كبيرة من الطلقات النارية لمختلف الأسلحة، وكذلك جسم صاروخي ومجموعة كبيرة من الأدوات التي تستخدم في صناعة المتفجرات، وكذلك تم ضبط، بالورشة الكائنة في نفس المنطقة، جهاز كبير للتلحيم والتصنيع وجهاز آخر كبير، وهو عبارة عن جهاز كبس، كذلك جهاز تلحيم ومجموعة من الأدوات التي تستخدم في صناعة المتفجرات”.

وأوضح الحمادي أن “نيابة الجرائم الإرهابية قررت بالتدليل على الأدلة القولية منها شهادة الشهود، والأدلة الفنية، تقارير إدارة الأدلة الجنائية واعترافات المتهمين، إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تم تداول القضية في جلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان”.