بعيدًا عن الطرق التقليدية.. هكذا ستقام احتفالية رأس السنة عند “برج خليفة” في دبي  

المصدر: ا ف ب

أعلنت مجموعة “إعمار” عملاقة قطاع البناء والعقارات الإماراتية الأربعاء، أن احتفالات رأس السنة في برج خليفة بدبي، ستكون عبارة عن عروض ضوئية تنفذ على المبنى الأعلى في العالم، بدل الألعاب النارية التقليدية.

وقال أحمد ثاني المطروشي العضو المنتدب لمجموعة “إعمار” في اللجنة الخاصة بتنظيم وتأمين احتفالات رأس السنة في دبي إن عروض الليزر ستترافق مع موسيقى خاصة بها.

وأوضح في مؤتمر صحافي أن الهدف من استبدال الألعاب النارية بالعروض الضوئية، هو أن “نأتي بشيء جديد ولا نبقى نستخدم الطرق القديمة نفسها”، مضيفًا “اعتقد أن هذا التغيير سيتضمن الكثير من المتعة والإبهار”.

و”إعمار” هي الشركة المنفذة لمشروع برج خليفة، أطول برج في العالم، وسط دبي، حيث تقام الاحتفالات السنوية بالعام الجديد.

وقالت المجموعة إنها ستحاول من خلال العروض الضوئية على برج خليفة مساء الأحد المقبل دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، دون أن تحدد الفئة التي تستهدف تسجيل رقم قياسي فيها.

من جهتها، ذكرت شرطة دبي أنها تتوقع وصول مليون ونصف مليون شخص لمشاهدة عروض الليزر على برج خليفة.

وقال العميد عبد الله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي في المؤتمر الصحافي إن الأجهزة الأمنية في الإمارة “وضعت جميع إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وسلاسة الحركة لجميع الزوار في مناطق العروض”.

وأعلن عن إجراءات لتنظيم الاحتفالية الرئيسة، وبينها إغلاق طرق، وتوفير عدد من الخيم وسط مدينة دبي من أجل تقديم خدمات خاصة بالمفقودات والإسعافات الأولية والدعم اللوجستي وغيرها من الخدمات.

وسبق لشركة “إعمار” أن أعلنت أنه سيتم نقل العرض الحي لاحتفالية العام الجديد من وسط دبي بدءًا من الساعة 23,30 بالتوقيت المحلي (19,30 ت غ) عبر تويتر.