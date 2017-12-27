الكويت تستضيف مؤتمرًا لرؤساء البرلمانات الخليجية الشهر المقبل

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مرزوق الغانم، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستستضيف مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية في الـ8 من يناير/كانون الثاني المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن الغانم قوله، إن المؤتمر سيعقد بناء على رغبة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وبمشاركة الدول الخليجية الست (السعودية، وقطر، والإمارات، والبحرين، والكويت، وعمان).

وتترأس الكويت الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.

ويعد هذا الاجتماع حال عقده، أول فعالية خليجية؛ بعد عقد القمة الخليجية الـ38، التي استضافتها الكويت في الـ5 من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وانعقدت القمة المذكورة في ظل أزمة حادة تعصف بالمنطقة هي الأسوأ في تاريخ دول الخليج، جراء مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، منذ الـ5 من يونيو/حزيران الماضي، لـ “دعمها الإرهاب”.

وانعقدت القمة، بحضور أميري الكويت صباح الأحمد الجابر وقطر تميم بن حمد، وبغياب قادة بقية الدول الخليج الأربع (السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان)، حيث شاركت سلطنة عمان بتمثيلها المعتاد في تلك القمم، فيما خفضت الدول الثلاث المقاطعة لقطر تمثيلها في القمة.