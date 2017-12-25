السجن 5 سنوات للمغرد الكويتي محمد الصالح بتهمة الإساءة إلى السعودية

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الإثنين، بحبس الكاتب والناشط الكويتي، المثير للجدل، عبدالله محمد الصالح، لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ؛ بتهمة الإساءة إلى المملكة العربية السعودية.

وجاءت محاكمة الصالح؛ على خلفية تغريدات ومقاطع فيديو، نشرها عبر حسابه في “تويتر”؛ لانتقاد السعودية؛ على خلفية مقاطعتها لقطر، منذ حزيران/ يونيو الماضي؛ بسبب “دعمها للإرهاب”.

ويواجه الصالح تهمة الإساءة لدولة الإمارات وحكامها، في قضية أخرى، رفعها عليه عدد من مواطني دولة الإمارات، ومن المقرر أن يتم محاكمته بخصوصها، في 21 كانون الثاني/ يناير المقبل، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.

وقال الصالح، من خلال تغريدة على حسابه في “تويتر”، عقب إصدار الحكم بحقه، “صدر في حقي حكم السجن لمدة 5 سنوات، أمن دولة، “الإساءة الى السعودية”! سبب التهمة، مناصرتي لقضية قطر العادلة! لست نادمًا على ما غردت وما سجلت من فيديوهات..فهذا من حقي! وسأستمر في مناصرة كل مظلوم..ولن أرجع إلى الكويت لتنفيذ الحكم! فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين”.

ويعدّ الصالح، والمعروف باسم “البرونزي” الكويتي، وهو دكتور في مجال التنمية الاقتصادية، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المثيرين للجدل، من خلال مواضيعه التي يختارها ويثيرها، ويقول منتقدوه، إنه متطرف في الانحياز لقطر.