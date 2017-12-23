شاهد.. أول رحلة تجارية في مطار مسقط الدولي الجديد

انطلقت، صباح اليوم السبت، أول رحلة طيران تجريبية من مبنى المسافرين الجديد في مطار مسقط الدولي بحضور عدد من المسؤولين والمختصين في قطاع الطيران المدني والإعلاميين ورواد التواصل الاجتماعي للمشاركة في هذا الحدث المهم.

وتأتي هذه الرحلة كخطوة مهمة في مراحل التشغيل التجريبي، وتقدم سير العمل في مشروع مطار مسقط الدولي الجديد، وسيتم خلالها محاكاة التشغيل الفعلي للمطار عبر مرور المسافرين بجميع المراحل المعتادة للسفر، باستخدام جميع المرافق والأجهزة والأنظمة الخاصة بذلك.

وستتبع هذه الرحلة العديد من التجارب، خلال الفترة القادمة، التي ستتضمن استخدام العديد من الطائرات لفحص جميع مواقف الطائرات الجديدة للتأكد النهائي من تكامل جميع الأنظمة، كأجهزة الإرشاد الآلي، وأجهزة ضخ الوقود، وأجهزة التبريد والتكييف وغيرها وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وأشرفت وزارة النقل والاتصالات العمانية على الرحلة التجريبية، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وشرطة عمان السلطانية والشركة العمانية لإدارة المطارات والطيران العماني.

وخصصت الرحلة التجريبية الأولى للإعلاميين والمؤثرين بمواقع التواصل في السلطنة.

استلام الأمتعة – القادمون في الرحلة التجريبية من مبنى المسافرين الجديد #مطار_مسقط_الدولي pic.twitter.com/MJcfdricqM — النقل والاتصالات (@motc_om) December 23, 2017

لقطات عامة من محطة إنهاء إجراءات السفر بمبنى المسافرين الجديد في #مطار_مسقط_الدولي pic.twitter.com/s40hClBXM6 — النقل والاتصالات (@motc_om) December 23, 2017

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمبنى المسافرين الجديد 20 مليون مسافر سنويًا عند الافتتاح، وترتفع إلى 56 مليون مسافر في المراحل اللاحقة، وتبلغ المساحة الإجمالية له حوالي 580 ألف متر مربع.

كما يتكون مبنى المسافرين من ثلاثة أجنحة “3 مستويات لكل جناح” والمنطقة الوسطى “5 مستويات” تربط الأجنحة الثلاثة، وتوجد 3 مداخل رئيسة تؤدي إلى تلك المستويات بالإضافة إلى صالات للقادمين والمغادرين من كبار الشخصيات، كما يوجد عدد من قاعات الانتظار للمسافرين ذوي العناية الخاصة موزعة على مناطق مختلفة في مبنى المطار.

وتتضمن المكونات الأساسية للعقد الرئيس الثالث لمبنى المسافرين من 118 منضدة لتخليص إجراءات السفر من قبل شركات الطيران، و82 منضدة لتخليص إجراءات السفر من قبل شرطة عمان السلطانية، تتوزع مناطق البيع بالتجزئة على الجانبين الجوي والبري من المبنى، وذلك على مساحة 12 ألف متر مربع، بالإضافة إلى توفر المقاهي وردهات الطعام ومناطق مخصصة للاستراحة في الجانبين الجوي والأرضي .