السجن 7 سنوات للنائب الكويتي وليد الطبطبائي بتهمة “مواقعة أنثى بالحيلة”

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الاثنين، بحبس النائب في مجلس الأمة الكويتي، وليد الطبطبائي، سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة مواقعة طليقته بالحيلة.

وكانت طليقته تقدمت بشكوى ضده، اتهمته بمواقعتها بالحيلة أثناء تواجدهما خارج الكويت في رحلة علاجية لابنتهما.

وقال المحامي محمد العتيبي عبر حسابه على “تويتر” مؤكداً كسب القضية الموكل بها من قبل طليقة الطبطبائي: “محكمة الجنايات تقضي بحبس نائب بمجلس الأمة 7 سنوات مع النفاذ بعدما اطمئنت المحكمة لسلامة الأدلة المقدمة منا لارتكاب المتهم لجريمة ( مواقعة أنثى بالحيلة ) وإحالة دعوانا للمحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض، ورفض طلبات الخصم”.

وأضاف العتيبي “محكمة الجنح تقضي بحبس الكاتب/ فؤاد الهاشم 3 أشهر وتغريمة 20 ألف د.ك وأيضاً تغريم مغرد آخر 10 آلاف د.ك بعد أن أساءا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لموكلتنا، وإحالة دعوانا للمحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض”.

ويذكر أن النائب المثير للجدل وليد الطبطبائي، سلم نفسه قبل أيام للأجهزة الأمنية لتنفيذ الحكم الصادر بحقه عن محكمة الاستئناف والذي يقضي بسجنه سبع سنوات بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة في عام 2011.