ردًا على “صاروخ الحوثي”.. الإمارات: مفاعل براكة محصن وأجواؤنا مؤمنة

نفت السلطات الإماراتية مزاعم أوردتها جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأحد، بأنها أطلقت صاروخ “كروز” باتجاه محطة للطاقة النووية في أبوظبي بالإمارات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية عن “الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث” قولها إن: “الإمارات تمتلك منظومة دفاع جوي قادرة على التعامل مع أي تهديد من أي نوع ومشروع # مفاعل_براكة محصن ومنيع تجاه كل الاحتمالات”.

وأضافت الهيئة أن “ # الطوارىء والأزمات تطمئن جموع شعب الإمارات والمقيمين على أرضها بأن أجواء الدولة آمنة”.

#الطوارىء_والأزمات تطمئن جموع شعب الإمارات والمقيمين على أرضها بأن أجواء الدولة آمنة. — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) December 3, 2017

وفى وقت سابق نفى مصدر إماراتي مطلع لـ”إرم نيوز” مزاعم الحوثيين معتبرًا أنها: “دعاية كاذبة بهدف حرف الانتباه عما يجري حاليًا من انتفاضة ضدهم في صنعاء”.

قال مصدر عسكري يمني، اليوم الأحد، إن الصاروخ من نوع “كروز” الذي أطلقه الحوثيون، على مفاعل براكه النووي، غرب العاصمة الإماراتية أبو ظبي، سقط في محافظة الجوف، شمالي اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة التابعة للقوات الحكومية، عبد الله الأشرف، في تصريح “للأناضول”، إن: “الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون نحو أهداف إماراتية سقط في منطقة السن الأسود في مديرية المطمة، غرب محافظة الجوف”.

وأضاف أن: “الصاروخ من نوع كروز مجنح، وسقط قبل نحو نصف ساعة دون أن ينفجر”.

وأشار إلى أن مجسم الصاروخ الذي انفصل إلى قطع، عثر عليه كتابات وشعارات “طائفية”، تؤكد أن مصدر إطلاقه جماعة الحوثيين.

ولم يسفر سقوط الصاروخ في المنطقة الخالية من السكان والخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن سقوط أي ضحايا، حسبما أفاد المتحدث الأشرف، نقلًا عن مصادر له.