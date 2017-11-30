البحرين تشتري طائرات F16 من أمريكا بقيمة 10 مليارات دولار

وقعت البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عقودًا بقيمة 10 مليارات دولار، تشمل تزويد المنامة بمقاتلات من طراز F16.

جاء ذلك خلال لقاء ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مع نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في البيت الأبيض، في إطار زيارة يجريها الأول إلى واشنطن، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

ولم توضح الوكالة عدد المقاتلات التي تشملها الصفقة أو أي تفاصيل أخرى.

وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش البحريني، إبرام صفقة مع شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية، لشراء 16 طائرة من طراز F16 المطورة، تقدر قيمتها بـ3.8 مليارات دولار.

ولا يعرف على وجه الدقة ما إذا كانت الاتفاقية التي تم توقيعها، الخميس، ترتبط بالصفقة التي أعلن عنها الجيش، أم إنها اتفاقية جديدة.

وفي وقت سابق الخميس، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولي العهد البحريني، في البيت الأبيض.