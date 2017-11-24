أنباء عن تعافي الشيخ زايد بن حمدان صهر ولي عهد أبوظبي من إصابته في اليمن (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات، أمس الخميس، صورة للشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، قالوا إنها عقب تعافيه من إصابته في اليمن.

وصعد وسم #زايد_بن_حمدان على موقع التواصل “تويتر”، اليوم الجمعة، إثر تفاعل كبير من قبل مغردين تفاعلوا مع الخبر، معبرين عن فرحتهم بعودة الشيخ زايد، ومتناقلين الصورة الوحيدة الذي ظهر فيها مبتسمًا من داخل مركبة.

وسرت أنباء قبل نحو 3 أشهر عن إصابة الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، أحد أحفاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، في حادثة سقوط مروحية تابعة للتحالف العربي في شبوة اليمنية.

وكشف نشطاء آنذاك، أن الشيخ زايد بن حمدان هو أيضًا صهر ولي عهد أبوظبي، حيث عقد قرانه على ابنة الشيخ محمد بن زايد في شهر أبريل الماضي.

ورأى كثير من المعلقين أن إصابة الشيخ زايد بن حمدان، وكان قبله شيوخ آخرون بينهم ذياب بن محمد نجل ولي عهد أبوظبي، دليل على أن قادة الإمارات تقدموا الصفوف إلى اليمن بأبنائهم.

صورة تم تداولها قبل قليل للشيخ #زايد_بن_حمدان_بن_زايد #آل_نهيان بعد تعافيه من إصابته في اليمن دفاعاً عن الحق والشرعية.#مصدر_للأخبار pic.twitter.com/pVFMJZPfi7 — مصدر (@MSDAR_NEWS) November 23, 2017