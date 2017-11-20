العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية مع الكويت

أعلن وزير النقل العراقي، كاظم فنجان الحمامي، اليوم الإثنين، استئناف هبوط الطائرات الكويتية في المطارات العراقية، اعتبارًا من منتصف الشهر المقبل.

والحمامي الذي يزور الكويت حاليًا مع وفد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، “أبدى ارتياحه لتلك الخطوة”، التي قال إنها “تعبّر عن بدء صفحة جديدة من العلاقات بين الجانبين”.

وقال في تصريحات صحفية بعد لقائه نظيره الكويتي ياسر حسن، إنه “جرى التباحث في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمشاريع المستقبلية بين البلدين، فيما يخص قطاع النقل”.

بدوره، أكد وزير النقل الكويتي، ياسر سلامة، وقوف الكويت شعبًا وحكومةً مع العراق في إعادة الإعمار وفي كل الجوانب.

وتوقفت الرحلات الجوية بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت العام 1991، حتى العام 2013، الذي شهد تسيير عدة رحلات رمزية بين الجانبين بعد تحسن العلاقات العراقية الكويتية، لكن الحرب ضد تنظيم داعش والأوضاع الأمنية التي شهدتها المنطقة حالت دون استمرارها.