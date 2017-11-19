تعرف على الحكم الصادر بحق بحريني اعتدى بـ”وحشية” على زوجته السورية

أيدت محكمة بحرينية، اليوم الأحد، حكمًا أوليًا بحبس مواطن بحريني، اعتدى بـ”وحشية” على زوجته السورية، مدة سنة مع النفاذ.

ونقلت صحيفة “الأيام” البحرينية، عن رئيس نيابة المحافظة الشمالية في البحرين، محمد صلاح، قوله، إن “المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، أصدرت حكمها اليوم، بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، في واقعة اعتداء شخص على طليقته، بالحبس سنة مع النفاذ”.

وكان المواطن، الذي لم تكشف التحقيقات عن هويته، أقدم على الاعتداء بصورة همجية على طليقته السورية، السيدة زهراء صبحي، وتسبب لها بإصابات بليغة، في أماكن متفرقة من جسدها، من بينها نزيف داخلي وتورم غيّر ملامح وجهها بالكامل.

وكانت النيابة العامة في البحرين قالت، إنها تلقت بلاغاً من أحد مراكز الشرطة، يفيد بـ”بقيام شخص بالاعتداء على سلامة جسم طليقته، وقد سبب لها إصابات في أماكن متفرقة من جسمها”.

وعلى إثر البلاغ، باشرت النيابة تحقيقاتها مع الجاني والضحية، وأمرت بحبس المتهم.

وأحيل المتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية، التي قضت بحبسه سنة مع النفاذ، فاستأنف المتهم الحكم أمام المحكمة المختصة، التي ردت الاستئناف، وأيدت حكم المحكمة الصغرى.

وأثارت القضية الرأي العام البحريني، الذي طالب بإنزال أقصى العقوبات، بحق الزوج.