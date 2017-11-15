بمعرض دبي للطيران.. إيرباص تعقد أكبر صفقة بتاريخ الطيران مع شركة أمريكية

تلقت شركة إيرباص طلبية تاريخية على 430 طائرة من مجموعة إيه 320 من شركة الاستثمارات الأميركية “إينديغو بارتنرز” بقيمة إجمالية تفوق 40 مليار دولار، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف الأربعاء.

وأوضح المصدر أن الطلبية تتعلق بطائرات من طراز “إيه 320 نيو” و”إيه 321 نيو”. ورفضت الشركة التعليق على المعلومات على أن يتم الإعلان عن الطلبية قبل الظهر خلال معرض دبي للطيران.

وهذه الصفقة هي الأكبر في تاريخ الطيران، ومن شأنها أن تعطي إيرباص اليد العليا في معرض دبي للطيران، بعد أن كانت متأخرة عن شركة بوينغ في الطلبات. وستشهد عملية الشراء أيضًا إنجازًا كبيرًا لمدير مبيعات شركة ايرباص جون ليهي الذي سيتقاعد بعد عقود من العمل في الشركة.