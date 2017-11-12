إحالة 3 بحرينيين لـ”الجنايات” بتهمة “التخابر مع قطر”

أمرت النيابة العامة في البحرين، اليوم الأحد، بإحالة ثلاثة مواطنين بحرينيين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، بعد إدانتهم بتهمة “التخابر مع قطر”.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن المحامي العام للنيابة الكلية في البحرين، المستشار أحمد الحمادي، قوله إن “النيابة العامة أحالت علي أحمد، وحسن سلطان، وعلي الأسود إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وأسندت إليهم تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين”.

كما أسندت إليهم تهم “تسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة، والنيل من هيبة المملكة واعتبارها”، وفق الحمادي، الذي أشار إلى أن المحكمة حددت جلسة 27/11/2017 للنظر بالقضية.

وأضاف الحمادي أن النيابة العامة استندت في أدلتها ضد المتهمين إلى “أقوال أربعة شهود ومحادثات هاتفية مسجلة جرت بين المتهمين علي سلمان، وحسن سلطان، ومسؤولين من جانب دولة قطر”.

ولفت إلى أن أحد المتهمين “هدد باللجوء إلى إيران لإدخال قواتها العسكرية إلى البلاد فور علمه بدخول قوات درع الجزيرة إبان أحداث 2011”.

وتابع الحمادي حديثه قائلًا إن “أمر الإحالة صدر مشمولًا بالأمر بضبط وإحضار المتهمين الهاربين حسن جمعة سلطان، وعلي مهدي الأسود”.