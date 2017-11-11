أردوغان يزور الكويت وقطر الأسبوع المقبل

يعتزم الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان، إجراء زيارة رسمية إلى كل من الكويت وقطر ،خلال الفترة بين الـ13 والـ15 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، في بيان صادر عنه ،اليوم السبت، إن الكويت ستكون أولى محطات الزيارة، ومن المقرر أن يتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات.

وأشار البيان إلى أن أردوغان سيتوجه من الكويت إلى قطر ؛للمشاركة في اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا التركية – القطرية بنسخته الثالثة.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس التركي خلال لقاءاته مع المسؤولين في الكويت وقطر، العلاقات الثنائية بجوانبها كافة، فضلًا عن مستجدات دولية وإقليمية، بحسب البيان.