الكويت.. توقيف مسؤولة عسكرية أهانت ضابط شرطة وحاولت دهس آخر

أوقفت السلطات الكويتية، مسؤولة عسكرية، لقيامها بممارسات غير قانونية، حيث وجهت إهانات لأحد الضباط وحاولت دهس آخر، حين أرادت الهروب من دورية في محافظة الحولي.

وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية، فإن “العسكرية تصرفت بطريقة تخلو من المسؤولية الأمنية التي يفترض أن تتحلّى بها”، خاصة أن ما قامت به كان خارج إطار عملها الرسمي.

وفي التفاصيل ذكرت صحيفة “الراي” أن دورية أمنية أوقفت المسؤولة العسكرية في “الحولي” وطلبت منها إبراز وثائقها الشخصية كإجراء روتيني، لكنها “استشاطت غضباً بعد ذلك، وقامت بإهانة الضابط الذي استوقفها، ثم تجاهلته وهربت وخلال هروبها حاول شرطي منعها وإجبارها على التوقف، غير أنها حاولت دهسه ومضت بطريقها.

في غضون ذلك، توجه ضابط الأمن ومرافقه إلى مركز أمني قريب من المنطقة، وقاما بتسجيل “قضية إهانة موظف ومحاولة دهس عسكري بحقها”، حيث تم استدعاؤها وحجزها، فيما أُمر التحقيق معها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.