بن علوي: تطورات إيجابية في سوريا.. وهذا ما على إيران والسعودية فعله

قال يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان، إن “المملكة العربية السعودية وإيران دولتان كبيرتان في الإقليم ومن مسؤوليتهما الحفاظ على الاستقرار، وهي مسؤولية مهمة، ومسؤوليتنا نحن كشركاء في الإقليم أن نعمل على بناء نظرية السلم والتعاون”.

وأضاف خلال مقابلة متلفزة أن “قيادتي المملكة العربية السعودية وإيران حاضرتين وتنظران إلى كل الأمور بمقاييس ومنظور دقيق جداً، وسيأتي الوقت الذي تتعدّل فيه الأفكار”.

وفيما يتعلق بالشأن اليمني قال: “اليمنيون أشقاؤنا وجيراننا، ونسعى معهم ومع غيرهم لكي نصل بالاختلافات الموجودة في اليمن، وهي مثل أي اختلافات في أي منطقة أخرى، إلى حالة من النسيان أوغضّ الطرف عمّا كان في الماضي حتى يكونوا في مسيرة إلى المستقبل”.

وسلّط بن علوي في حديثه الضوء على الوضع السوري قائلاً: “أعتقد أن العالم الآن وصل إلى قناعة أن هذه المرحلة ينبغي أن تنتهي، وأن تدخل سوريا في إطار ترتيبات تكون في مصلحة الشعب السوري، وأعتقد أن هذه أصبح فيها إجماع، وبعض الأطراف ربما ترى أنه لابد من عرض الأمر على الشعب السوري ليعبّر عن رأيه ومستقبله”، في إشارة إلى تطورات إيجابية في الشان السوري.