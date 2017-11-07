الحريري يغادر أبوظبي متوجها إلى الرياض

غادر رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد ساعات من وصولها، عائداً إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري، أنه غادر أبوظبي متوجها إلى الرياض، بعد لقائه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وأوضح البيان أنه تم خلال اللقاء عرض العلاقات الأخوية والأوضاع والتطورات في لبنان.

وسبق أن نشرت وسائل إعلام، نقلاً عن المكتب الإعلامي للحريري، نبأً قالت فيه إن الأخير سيتوجه إلى البحرين، وهو ما صححه المكتب الإعلامي، مبيناً أن رئيس الوزراء سيتوجه إلى الرياض.

محمد بن زايد يستقبل سعد الحريري ويبحث معه العلاقات الأخوية، ويطلع على الأوضاع والتطورات في لبنان pic.twitter.com/x0YBTwRN9B — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 7, 2017

وكان الحريري أعلن مطلع الأسبوع، بصورة مفاجئة، في خطاب متلفز من السعودية، استقالته من منصبه، وأبدى خشيته من التعرض للاغتيال في لبنان.

وقال الحريري في كلمة الاستقالة: “لمست ما يحاك سرًا؛ لاستهداف حياتي، الأجواء السائدة في لبنان شبيهة بالوضع قبيل اغتيال (رئيس الوزراء الراحل)، رفيق الحريري”.