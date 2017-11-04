إيران تستدعي القائم بأعمال السفارة الكويتية

استدعت الخارجية الإيرانية، السبت، القائم بأعمال السفارة الكويتية في طهران، فلاح الحجرف للاحتجاج بشأن إعلان السلطات الكويتية ملاحقتها لأحد الدبلوماسيين الإيرانيين السابقين المطرودين بعد أن ثبتت علاقته بخلية العبدلي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في بيان صحافي نشرته وسائل إعلام رسمية، إن “الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة الكويتية في طهران فلاح الحجرف، وقدمت له احتجاجها الشديد ضد إعلان الكويت ملاحقتها لأحد الدبلوماسين الإيرانيين السابقين”.

وزعم المتحدث باسم وزارة الخارجية “إن القائم بأعمال السفارة الكويتية لم يقدم أي دليل أو وثيقة على صلة السفارة الإيرانية بخلية العبدلي”.

وقال النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، أن الوزارة اتخذت الإجراءات تجاه ما ورد بحيثيات الحكم الصادر في قضية خلية العبدلي، وعلاقة أحد العاملين في السفارة الإيرانية في الكويت بأفراد الخلية.

ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن رد الوزير على سؤال برلماني أن التحقيقات أثبتت علاقة السفارة الإيرانية مع الخلية وأن أحد كوادرها كان حلقة الوصل بين الخلية وقيادة الحرس الثوري، لافتاً إلى التأكيد للسلطات الإيرانية وفق القنوات الرسمية على دور السفارة في دعم أفراد خلية العبدلي.