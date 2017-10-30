الكويتيون يقترحون وزراء لحكومتهم المنتظرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

دفعت استقالة الحكومة الكويتية، الإثنين، بعد أقل من عام على تشكيلها، المدونين الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اقتراح عدة أسماء لشخصيات كويتية لاستلام الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة المرتقبة لضمان استمرار عملها وفق اعتقاد أولئك المدونين.

وأصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الإثنين أمراً أميرياً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح والوزراء، لتجنب مواجهة برلمانية مع مجلس الأمة كانت ستحجب الثقة عن عدد من وزرائها.

وشارك الكويتيون في تقديم اقتراحات بأسماء الوزراء الجدد في الحكومة المرتقبة من خلال إطلاق وسم #رشح_وزيرًا_بالحكومة_الجديدة، حيث أعلنوا عدة أسماء منهم وزراء في الحكومة المستقيلة.

ومن بين الاقتراحات الجديدة أسماء لشخصيات كويتية معروفة في المجتمع ووسائل الإعلام، مثل جمال الحربي ومحمد الثويني وأشواق المضف وآخرون من الحكومة المستقيلة أو أسماء جديدة لم يسبق أن تولت مناصب وزارية.

وحظي وزير الصحة في الحكومة المستقيلة، جمال الحربي بأكثر المطالبات بإعادة تعيينه وزيرا للصحة بسبب “كفاءته وطاقته”، على حد وصفهم.

وشغل الدكتور جمال الحربي منصب وزير الصحة في الحكومة المستقيلة والتي تشكلت في نهاية العام الماضي، وحظي بتأييد كثير من الكويتيين بسبب ما وصفوه بالإصلاحات التي حدثت في القطاع خلال توليه المنصب، وكان آخرها زيادة الرسوم الصحية على الوافدين.

وطالب بعض المدونين بضرورة تشكيل حكومة جديدة تكون خالية من أي اسم من أسماء الحكومة المستقيلة، فقد طالب آخرون باستبعاد الوزراء الذين تم استجوابهم أو كانوا بصدد استجواب مرتقب قبل استقالة الحكومة.

وكتبت إحدى المغردات الكويتيات في الوسم ما يشبه الاستفتاء لاقتراحها قائلةً “يتم تعيين سمو الشيخ #ناصر_المحمد رئيس مجلس الوزراء القادم اللي مؤيد كلامي رتويت واللي يرفض إعجاب”.

وعلق مغرد بالقول: “#استقالة_الحكومة #رشح_وزير_بالحكومه_الجديدة مو تحطون د. شريعه على الاسكان ولا خريج تجاري على العدل اختاروا الرجل المناسب فالمكان المناسب”.

وقالت المغردة حَوراء بهمن في اقتراحها: “جمال الحربي للصحة والصحة لجمال الحربي ❤️❤️ #رشح_وزير_بالحكومه_الجديده”.

ورشح المغرد فيصل الحريش عدة أسماء في تغريدته قائلاً: “معالي الشيخ / خالد الجراح، جمال الحربي، محمد ناصر الجبري، فالح العزب، خالد الروضان، افضل وزراء الصراحه ويستاهلون#رشح_وزير_بالحكومه_الجديدة”.

ومن المرتقب أن يجري تشكيل حكومة جديدة تضم كثيرًا من الأسماء الوزارية السابقة وسط توقعات بغياب بعض الوزراء الذين كانوا سيواجهون استجوابات في مجلس الأمة حول اتهامات تتعلق بعملهم الوزاري، وهو ما قاد الحكومة للاستقالة.