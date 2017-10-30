البحرين تفرض تأشيرات على القطريين لدخول أراضيها

وجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الإثنين، الأجهزة المختصة في بلاده إلى تشديد إجراءات الدخول والإقامة، بما فيها فرض تأشيرات الدخول لحفظ أمن المملكة وسلامتها، بدءًا بدولة قطر.

وقال عاهل البحرين خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم: إنه “وفق سياسة البحرين التي لا تخفى على الجميع وبطبيعة الحال، فإن هذه الإجراءات لن تمس دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وأضافت الوكالة، وفق ما جاء في التوجيه الملكي، “كانت مملكة البحرين ولا تزال، من أكثر الدول التي تضررت جرّاء سياسات قطر التي لا تخفى على الجميع”.