وفد برلماني كويتي يزور الأردن

عمان- (خاص) من حمزة العكايلة

يصل السبت إلى العاصمة الأردنية عمان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على رأس وفد برلماني رفيع بدعوة رسمية من رئيس مجلس النواب الأردني سعد هايل السرور.

وقالت مصادر برلمانية أردنية أن الغانم سيجري خلال الزيارة التي تستغرق أربعة أيام مباحثات موسعة مع كل من رئيس الوزراء عبدالله النسور ورئيس مجلس الأعيان طاهر المصري ورئيس مجلس النواب سعد السرور وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين، ويتحدث بعدها في مؤتمر صحفي مشترك مع السرور في مجلس الامة عن العلاقات بين البلدين.

وكشفت أن الوفد المكون من أربعة وعشرين عضوا سيقوم بزيارة مخيم الزعتري ومركز ايواء الجرحى السوريين ويلتقي الطلبة الكويتيين الدارسين في الأردن.

ويضم الوفد المرافق للغانم وكيل الشعبة البرلمانية العضو فيصل الشايع وكلا من الأعضاء حمدان العازمي وحمد الهرشاني وحمود الحمدان وعبدالله التميمي وعبدالله العدواني ومبارك الحريص ومحمد طنا، إضافة إلى الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري والأمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة اللواء الركن بسام الرفاعي.

وتعد زيارة الغانم والوفد المرافق له الأولى من نوعها على هذا المستوى البرلماني منذ سنوات.