البحرين.. أحكام بالسجن على 19متهمًا بالتخابر مع إيران وحزب الله

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، أحمد الحمادي ،الاثنين، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت أحكاماً بالسجن من 9 سنوات وصولا إلى المؤبد، على أعضاء خلية تنظيم “قروب البسطة” الإرهابي بعد إدانتهم بالتخابر مع إيران وتنظيم إرهابي يعمل لمصلحتها.

وأدانت المحكمة أعضاء الخلية “بالسعي والتخابر مع دولة أجنبية ومنظمة إرهابية تعمل لمصلحتها وتلقي أموال منها للقيام بأعمال عدائية، وبقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، والانضمام إليها وتمويل جماعة إرهابية”.

وقضت المحكمة “بمعاقبة ثمانية متهمين بالسجن المؤبد، وسجن تسعة متهمين لمدة خمس عشرة سنة وسجن متهمين اثنين لمدة عشر سنوات وتغريمهما مائة ألف دينار وإسقاط الجنسية عن ١٥ متهمًا”.

وكشفت محاضر التحقيق أن “عناصر من أتباع تيار الوفاء الإسلامي قاموا بتشكيل خلية سرية تحت مسمى قروب البسطة تعمل على تحريض الشارع البحريني ضد نظام الحكم، وبث البيانات والدعايات المغرضة التي تدعو إلى تغيير نظام الحكم باستعمال العنف والقوة لإحياء تيار الوفاء الإسلامي”.

ووفقا للائحة الاتهام فقد ثبت قيام المتهمين “بالالتقاء بقيادات من الحرس الثوري الإيراني وقيادات من ميليشيا حزب الله اللبنانية الإرهابية؛ لتلقي الدعم المالي والفني اللازمين لتنفيذ المخططات الإجرامية لتنظيم قروب البسطة الإرهابي داخل مملكة البحرين، والإنفاق على أنشطته داخل المملكة، على أن يلتزما بموافاة قيادات الحرس والحزب بتقارير سرية دورية، تحتوي على معلومات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمملكة”.

وأشارت اللائحة إلى أنه “ثبت صرف الأموال المستلمة منهم لتحفيزهم على ارتكاب المزيد من تلك الأعمال الإرهابية؛ لإلحاق الضرر بالمصالح السياسية والاقتصادية للمملكة، وارتكاب أعمال عدائية ضدها والمساس بأمنها القومي، فضلاً عن تقديم الدعم المالي لتنظيم سرايا الأشتر الإرهابي، ومجموعات إرهابية وتخريبية أخرى في بضع مناطق داخل المملكة”.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم إلى “الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وقد تداولت القضية بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية”.