الإمارات تعلن “استشهاد” أحد جنودها في نجران

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في دولة الإمارات، اليوم الخميس، “استشهاد” العريف أول سعيد مطر علي الكعبي خلال أدائه واجبه الوطني بمنطقة “نجران” في المملكة العربية السعودية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام” أن “الجندي استُشهد ضمن مشاركة قواتنا في عمليتي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة”، دون مزيد من التفاصيل.
وتُعتبر الإمارات، ثاني أكبر دولة من حيث المشاركة بقوات جوية في عملية “عاصفة الحزم” التي بدأت في 26 مارس/آذار 2015، وتحوّلت إلى عملية “إعادة الأمل” في 22 أبريل/ نيسان من العام نفسه.
ويشنَّ التحالف العربي، منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية في اليمن ضد ميليشيات الحوثي و صالح، في محاولة لمنع سيطرة الحوثيين وحلفائهم، على كامل البلاد، بعد سيطرتهما على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بقوة السلاح.