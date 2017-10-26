محافظ المركزي البحريني: “التطورات الأخيرة” أوقفت العمل على الاتحاد النقدي الخليجي‎

قال محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج، اليوم الخميس، إن العمل على الاتحاد النقدي الخليجي قد توقف حاليا، بسبب التطورات الأخيرة في المنطقة.

وعزا المعراج خلال مؤتمر للاستثمار في الرياض، توقف الاتحاد النقدي، إلى التطورات في المنطقة، معربا عن أمله بمواصلة العمل على الاتحاد النقدي في وقت قريب.

وتأسس المجلس النقدي الخليجي في مارس/ آذار 2010، ومقره العاصمة السعودية الرياض، ويضم الآن في عضويته أربع دول هي: البحرين، والسعودية، وقطر، والكويت.

ويعد المجلس النقدي، خطوة رئيسة لتحقيق الاتحاد النقدي بين دوله الأعضاء وإصدار العملة الموحدة، فيما لم يتم إحراز خطوات عملية في هذا الإطار حتى الآن.