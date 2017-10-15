قطر تعلن إصابة القائم بأعمالها بتفجير انتحاري استهدف فندقًا في مقديشيو

أصيب القائم بالأعمال القطري لدى الصومال بجروح في التفجير، الذي وقع، أمس السبت، أمام فندق في مقديشو، وقتل فيه 20 شخصًا على الأقل، بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إن “مبنى سفارتها في العاصمة الصومالية تعرض لـ”أضرار جسيمة” جراء التفجير الناتج عن انفجار شاحنة مفخخة في منطقة “هودان”، الحي التجاري الحيوي في العاصمة الصومالية، ويضم الكثير من المتاجر والفنادق والمكاتب”.

وأضافت الوزارة أن العاملين في السفارة لم يتعرضوا لإصابات، باستثناء القائم بالأعمال الذي تعرض لـ”إصابة طفيفة”، مشيرة إلى أنها قامت بالتواصل مع السلطات الصومالية لـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة؛ لتأمين سلامة أعضاء السفارة”.

وقامت دول خليجية في السنوات الماضية بإعادة فتح سفاراتها في العاصمة الصومالية، وبينها دولة الإمارات العربية المتحدة؛ التي سبق وأن أصيب موظفون فيها في أحد التفجيرات في مقديشو.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن اعتداء السبت، لكن حركة “الشباب” الإسلامية الصومالية المرتبطة بتنظيم “القاعدة” المتطرف، غالبًا ما تشن هجمات واعتداءات انتحارية في مقديشو وضواحيها.

وطردت قوات الاتحاد الأفريقي، والقوات الصومالية متمردي حركة الشباب الإسلامية من مقديشو في آب/أغسطس 2011، ثم بدأوا بعد ذلك بخسارة معاقلهم الواحد تلو الآخر.

لكنهم مع ذلك لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية مترامية، يشنون منها عمليات انتحارية، وهجمات، غالبًا ما تستهدف العاصمة، وقواعد عسكرية صومالية وأجنبية.