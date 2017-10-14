النظام القطري يجمّد حسابات الشيخ عبد الله آل ثاني البنكية

أعلن سليل الأسرة الحاكمة في قطر، الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، اليوم السبت، أن السلطات في الدوحة قامت بتجميد كل حساباته البنكية.
وقال الشيخ عبد الله في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “شرفني النظام القطري بتجميد جميع حساباتي البنكية، وأشكرهم على هذا الوسام وأتشرف بتقديمه للوطن ومن أجله”.
شرفني النظام القطري بتجميد جميع حساباتي البنكية، وأشكرهم على هذا الوسام وأتشرف بتقديمه للوطن ومن أجله.
— عبدالله علي آل ثاني (@abdullahthanii) October 14, 2017
وأضاف في تغريدة أخرى: “أتمنى من قطر أن تطرد صيادي الفرص وأصدقاء المصالح وأن تعود إلى حضنها الخليجي وأهلها الغيورين عليها، فلن ينفعنا أحد سواهم.. حفظ الله قطر وأهلها”.
أتمنى من قطر أن تطرد صيادي الفرص وأصدقاء المصالح وأن تعود إلى حضنها الخليجي وأهلها الغيورين عليها فلن ينفعنا أحد سواهم.
حفظ الله قطر وأهلها
— عبدالله علي آل ثاني (@abdullahthanii) October 14, 2017
وعُرف الشيخ عبدالله بمواقفه المناهضة للنهج الذي تتبعه قطر في تعاطيها مع الأزمة التي نشأت إثر مقاطعة دول خليجية وعربية لها، على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب، واتباع سياسة تهدد أمن المنطقة.
وأصبح اسم الشيخ عبد الله يُطرح بقوة في أوساط المعارضة القطرية، بعد المواقف التي أعلن عنها والمبادرات التي اتخذها لصالح مواطنيه، ومنها تدخله في موضوع الحج، الذي أثار حفيظة نظام الحكم بالدوحة.
وينتمي الشيخ عبدالله إلى فرع حكام قطر حتى العام 1972، قبل أن ينتهي حكمهم بانقلاب داخل الأسرة، حيث حكم شقيقه الشيخ أحمد قطر حتى العام 1972 عندما انقلب عليه ابن عمه الشيخ خليفة، والذي واجه بدوره انقلاب ابنه الشيخ حمد عليه قبل أن يسلم الشيخ حمد السلطة لابنه الشيخ تميم.