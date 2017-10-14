النظام القطري يجمّد حسابات الشيخ عبد الله آل ثاني البنكية

أعلن سليل الأسرة الحاكمة في قطر، الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، اليوم السبت، أن السلطات في الدوحة قامت بتجميد كل حساباته البنكية.

وقال الشيخ عبد الله في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “شرفني النظام القطري بتجميد جميع حساباتي البنكية، وأشكرهم على هذا الوسام وأتشرف بتقديمه للوطن ومن أجله”.

شرفني النظام القطري بتجميد جميع حساباتي البنكية، وأشكرهم على هذا الوسام وأتشرف بتقديمه للوطن ومن أجله. — عبدالله علي آل ثاني (@abdullahthanii) October 14, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “أتمنى من قطر أن تطرد صيادي الفرص وأصدقاء المصالح وأن تعود إلى حضنها الخليجي وأهلها الغيورين عليها، فلن ينفعنا أحد سواهم.. حفظ الله قطر وأهلها”.