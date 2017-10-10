قرقاش يعلق على تغريدة ضاحي خلفان بشأن استضافة قطر لكأس العالم.. ماذا قال؟

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، إن خطأ الترجمة في تغريدة ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، حظي باهتمام الصحافة الدولية، مشدداً على أن استضافة كأس العالم لا تستوي مع سجل في دعم التطرف والإرهاب.

خطأ الترجمة لتغريدة الأخ ضاحي حول إستضافة قطر لكأس العالم حظيت بإهتمام الصحافة الدولية، فلا تستوي الإستضافة مع سجل في دعم التطرف والإرهاب. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 10, 2017

وأضاف: “من المهم أن تراجع قطر سياستها في دعم التطرف والإرهاب كدولة مضيفة لكأس العالم، إن كانت المراجعة لأجل الجيرة غير مهمة فالالتزام الدولي ضروري”.

من المهم أن تراجع قطر سياستها في دعم التطرف والإرهاب كدولة مضيفة لكأس العالم، إن كانت المراجعة لأجل الجيرة غير مهمة فالإلتزام الدولي ضروري. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 10, 2017

وكان ضاحي خلفان غرد الأحد الماضي قائلاً: “اذا ذهب المونديال عن قطر سترحل أزمة قطر…لأن الأزمة مفتعلة من أجل الفكة منه..التكلفة عودة أكبر مما خطط تنظيم الحمدين له”.

اذا ذهب المونديال عن قطر سترحل أزمة قطر…لأن الأزمة مفتعلة من أجل الفكة منه..التكلفة عودة أكبر مما خطط تنظيم الحمدين له. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 8, 2017

وعاد خلفان ليوضح حقيقة اللبس الذي اعترى ترجمة تغريدته قائلاً: “بعض الجرائد والصحف الغربية ربما ترجمت تغريدتي بالخطأ.. شخصيا أرى أن قطر ليس لديها الكفاءة لتنظيم المونديال لذلك أرادت التحجج بحجج واهية”.

بعض الجرائد والصحف الغربية ربما ترجمت تغريدتي بالخطأ.. شخصيا أرى أن قطر ليس لديها الكفاءة لتنظيم المونديال لذلك أردت التحجج بحجج واهية — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 9, 2017

وأضاف: “قلت إن قطر تختلق أزمة وتدعي أن عليها حصارًا حتى تتخلص من أعباء بناء الإنشاءات الرياضية المكلفة وينقل المونديال ولذلك افتعلت هي الأزمة الحالية”، مكملاً: “كان هذا تحليلي الشخصي وقد يكون قريبًا من الحقيقة جدًا…لننتظر”.