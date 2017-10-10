قرقاش يعلق على تغريدة ضاحي خلفان بشأن استضافة قطر لكأس العالم.. ماذا قال؟

قرقاش يعلق على تغريدة ضاحي خلفان بشأن استضافة قطر لكأس العالم.. ماذا قال؟

المصدر: فريق التحرير

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، إن خطأ الترجمة في تغريدة ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، حظي باهتمام الصحافة الدولية، مشدداً على أن استضافة كأس العالم لا تستوي مع سجل في دعم التطرف والإرهاب.

وأضاف: “من المهم أن تراجع قطر سياستها في دعم التطرف والإرهاب كدولة مضيفة لكأس العالم، إن كانت المراجعة لأجل الجيرة غير مهمة فالالتزام الدولي ضروري”.

وكان ضاحي خلفان غرد الأحد الماضي قائلاً: “اذا ذهب المونديال عن قطر سترحل أزمة قطر…لأن الأزمة مفتعلة من أجل الفكة منه..التكلفة عودة أكبر مما خطط تنظيم الحمدين له”.

وعاد خلفان ليوضح حقيقة اللبس الذي اعترى ترجمة تغريدته قائلاً: “بعض الجرائد والصحف الغربية ربما ترجمت تغريدتي بالخطأ.. شخصيا أرى أن قطر ليس لديها الكفاءة لتنظيم المونديال لذلك أرادت التحجج بحجج واهية”.

وأضاف: “قلت إن قطر تختلق أزمة وتدعي أن عليها حصارًا حتى تتخلص من أعباء بناء الإنشاءات الرياضية المكلفة وينقل المونديال ولذلك افتعلت هي الأزمة الحالية”، مكملاً: “كان هذا تحليلي الشخصي وقد يكون قريبًا من الحقيقة جدًا…لننتظر”.

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