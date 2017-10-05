صحيفة ألمانية تكشف تفاصيل لقاء سري بين أمير قطر مع زعماء يهود أمريكا

كشفت صحيفة “ألغماينة” اليومية الألمانية، عن اجتماعات وصفت بالسرية عقدها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أثناء وجوده في نيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أسبوعين، مع زعماء منظمات يهودية أمريكية.

وقال نائب رئيس منظمة الصهيونية الدينية في أمريكا، مارتن أولينر إن الاجتماعات، التي حضرها أيضا بعض أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، تناولت قضيتين رئيستين: الأولى أن تتوسط قطر لتسليم إسرائيل جثتي اثنين من جنودها قتلتهما حركة حماس في حرب غزة 2014 وهما “هدار غولدين وأورون شاؤل”.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن اولينر قوله إن الدوحة تريد من خلال هذه الوساطة أن تثبت لليهود أنها” يمكن أن تكون قوة من أجل الخير”.

أما الهدف الثاني فهو فتح مجالات أمام إسرائيل ويهود أمريكا للمشاركة في توظيف ثروات أغني بلد في العالم بالغاز، مع توظيف الماكنة الإعلامية القطرية وفي مقدمتها قناة الجزيرة لخدمة ما وصفه مارتن اولينر بأنه “صفات مشتركة بين إسرائيل وقطر” في صغر الحجم والتعرض للمقاطعة .

لكن نائب منظمة الصهيونيين الدينيين، كرر التحذير من المراهنة على ما سماه “توبة” قطر ومغادرتها مواقعها التقليدية في دعم الإرهاب والتحريض على العنف والتطرف.

وتحاول قطر جاهدة نفي علاقتها بدعم الإرهاب التي دفعت دولا عربية إلى مقاطعتها، من خلال إعادة الاتصال مع جماعات ضغط في واشنطن وعواصم أخرى، يطالب قادتها الدوحة بإثابت جديتها في محاربة التطرف.