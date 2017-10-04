الأمن السعودي يعلن اعتقال 22 شخصًا بينهم قطري

أعلن مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة، في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 22 شخصا، أحدهم يحمل الجنسية القطرية، بسبب محاولة تأليب الرأي العام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المصدر قوله “من خلال متابعتها تداول مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات مواضيع مختلفة تؤلب على الشأن العام وتؤجج المشاعر تجاه قضايا لا تزال محل النظر أو تجاه مصلحة اقتضتها حاجة الناس ومتطلباتهم لتعطيلها والحيلولة دون الانتفاع بها والتحريض بشكل مباشر وغير مباشر لارتكاب أفعال مجرمة شرعاً ونظاماً (..) تمكنت الرئاسة من تحديد أصحاب تلك المقاطع والقبض عليهم وعددهم 22 شخصاً أحدهم قطري الجنسية والبقية من الجنسية السعودية”. وأضافت أنه “يجري حالياً التثبت من حقيقة دوافعهم وارتباطاتهم”.

وبحسب المصدر تأتي عملية الاعتقال “استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالأمر الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ، والذي نص في مادته السادسة على السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدد من الجرائم ومنها (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي)”.

وحذرت رئاسة أمن الدولة من “مغبة الوقوع في مثل تلك الممارسات وتؤكد في الوقت ذاته أنها لن تتعاون مع كل من يقدم نفسه على ارتكابها كائناً، من كان وسوف تتصدى بقوى وحزم لمن تسول نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره”.

وفي وقت سابق اليوم فرضت قوات سعودية متخصصة بمكافحة الإرهاب، حصاراً على مجموعة من المتشددين شرق وغرب العاصمة الرياض، ولم يعرف بعد ما إذا كان للاعتقالات المذكورة صلة بالعملية.

وتناقل ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر ما قالوا إنها سيارات شرطة تداهم “وكرا للإرهابيين” شرق الرياض.

وشوهدت أعمدة دخان أسود تتصاعد من موقع قريب من مكان تواجد السيارات الأمنية. وذكر أحد النشطاء أن “أحد المطلوبين الإرهابيين فجر نفسه أثناء حصار قوات الأمن”.