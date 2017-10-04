المنامة.. الحكم بسجن بحرينييْن وتجريدهما من الجنسية بتهم تتعلق “بالإرهاب”

المصدر: أ ف ب

أصدرت محكمة بالعاصمة البحرينية، المنامة، الأربعاء، حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات على بحرينييْن وقررت تجريدهما من الجنسية، بعد إدانتهما بتهم عدة بينها التدرب على استخدام أسلحة لغرض “إرهابي”.

وقالت النيابة العامة في بيان لها :”إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت الأربعاء حكمها في قضية بحرينيين اتُهما بجناية التدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والتحريض عليها، وحيازة سلاح ناري بغير ترخيص تنفيذًا لغرض إرهابي”.

وأضافت أن تفاصيل القضية تعود إلى بلاغ ورد من الإدارة العامة للمباحث الجنائية “عن تلقي أحد المتهمين تدريبات عسكرية في جمهورية إيران”.

وأشارت إلى أن “التحريات كشفت أن المتهم الثاني سهل حركة عبور المتهم الأول من وإلى إيران“، وذكرت أن المحكمة قررت “معاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات وإسقاط الجنسية عنهما عما أسند إليهما من اتهام”.