قطر تسحب جنسية الشاعر بن فطيس المري

تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنباء عن أن الدوحة أصدرت قرارًا بسحب جنسية الشاعر بن فطيس المري، إثر انتقاده للحملة الإعلامية القطرية، الهادفة للنيل من السعودية ورموز منطقة الخليج.

ووصف بن فطيس حامل لقب “شاعر المليون” في نسخته الأولى، المتطاولين على السعودية بـ”الرعاع”، قائلًا: “إذا كان التطاول على الأوطان خطًا أحمر، فإن التطاول على المقدسات وخادم الحرمين الشريفين والعلماء خط من نار، لا نسمح بتجاوزه، أو التعدي عليه”.

وأكد حساب للمعارضة القطرية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، باسم “قطر مباشر” سحب الجنسية من الشاعر قائلًا: “قطر تسحب جنسية الشاعر محمد بن فطيس المري #سحب_جنسية_بن_فطيس”.

#قطر_مباشر |

قطر تسحب جنسية الشاعر محمد بن فطيس المري #سحب_جنسية_بن_فطيس — قطر مباشر (@QatarMubasher) September 30, 2017

ودشن مغردون على تويتر وسمًا بعنوان (#سحب_جنسية_بن_فطيس)، أعربوا من خلاله عن “استيائهم من السياسات القطرية القمعية، التي تتبناها الدوحة تجاه معارضيها”، مؤكدين أن “تلك السياسات لن تؤتي ثمارها بأي حال من الأحوال”.

وقال الناشط تركي المالكي ” #سحب_جنسية_بن_فطيس سحب الجنسية جريمة عظيمة بحق المواطنين، ولن تغير الأوراق الثبوتية انتماء الشخص لأرضه ووطنه”.

#سحب_جنسيه_بن_فطيس

سحب الجنسية جريمة عظيمة بحق المواطنين، ولن تغير الاوراق الثبوتية انتماء الشخص لأرضه ووطنه — Turki Almalik (@turki_almalik) September 30, 2017

بدورها، قالت الكاتبة نورة شنار: “يستمر تميم الإرهابي في انتهاك الإنسانية وظلم قبيلة عريقة في قطر، حسبي الله ونعم الوكيل.. # سحب_جنسية_بن_فطيس“.

يستمر تميم الإرهابي في انتهاك الانسانية وظلم قبيلة عريقة في قطر،حسبي الله ونعم الوكيل على من كفر في نفي الشعب من وطنه.#سحب_جنسية_بن_فطيس — نورة شنار (@Norashanar) September 30, 2017

وفي إشارة إلى زيف حرية الرأي التي طالما تبجحت بها قطر قال الناشط عبد العزيز الزهراني: ” قطر أم النفاق والإرهاب.. أجل أين الرأي والرأي الآخر؟ لما قال ابن فطيس الحق عاقبتموه..”.

#سحب_جنسيه_بن_فطيس

قطر ام النفاق والارهاب

اجل وين الرأي والرأي الاخر لما قال ابن فطيس الحق عاقبتوه

اخساكم الله يا حكومة الاستيراد . — عبدالعزيز الزهراني (@Vbnm323Vbn) September 30, 2017

وسخر نشطاء من أسلوب قطر في سحب الجنسيات، وفي هذا الصدد يقول مثقال الشمري: “ذكرني فعل تميم مع شعبه بالشاعر الحطيئة عندما هجا كل أحد حتى أمه هجاها ولما لم يجد من يهجوه هجا نفسه.. قريبًا راح يسحب جنسيته بنفسه”.

#سحب_جنسيه_بن_فطيس

ذكرني فعل تميم مع شعبه بالشاعرالحطيئة عندماهجاكل أحدحتى أمه هجاهاولمالم يجدمن يهجوه هجانفسه..قريباراح يسحب جنسيته بنفسه???? — ????????Ⓜ️ مثقال الشمري (@meth_qal) September 30, 2017

وسحبت قطر في بداية الأزمة الجنسية من شيخ قبيلة آل مرة، التي ينتمي لها الشاعر، طالب بن لاهوم بن شريم، إضافة إلى 50 شخصًا آخرين من أسرته وقبيلته، وصادرت أموالهم؛ ما أثار موجة غضب بين مشايخ وأبناء آل مرة في قطر والخليج.