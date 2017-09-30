أمراض القلب القاتل الثاني في سلطنة عُمان… تعرّف على السبب

تعدُّ أمراض القلب ثاني أكبر مسبب للوفاة في سلطنة عُمان بعد حوادث الطرق، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في معدلات السُّمنة الناجمة عن قلة الحركة، والأطعمة غير الصحية.

وأظهر تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية أن السلطنة فيها واحد من أعلى معدلات السُّمنة في العالم، إذ احتلت المركز 168 من بين 190 دولة.

وقال رئيس الجمعية الطبية العُمانية، الدكتور وليد الزدجالي: “تشير الإحصاءات إلى أن أمراض القلب، والأوعية الدموية، هي ثاني أكبر قاتل في السلطنة بعد حوادث الطرق، وهذه الأمراض ناتجة عن السُّمنة، والتدخين، وارتفاع ضغط الدم.”

وأضاف الزدجالي لصحيفة “تايمز أوف عُمان” الناطقة باللغة الإنجليزية: “تعتبر السُّمنة مرضًا خطيرًا لأنها تؤدي عادة إلى مضاعفات ومشاكل صحية عديدة، ولذلك فهي تشكل تهديدًا لحياة الإنسان، والسُّمنة في السلطنة هي نتيجة لأسلوب الحياة الخاطئ خاصة تناول المأكولات غير الصحية، وغياب التمارين الرياضية.”

وشدّد الزدجالي على ضرورة ممارسة التمارين الرياضية بانتظام “من أجل خفض الوزن الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض ضغط الدم، والوقاية من أمراض القلب والسكري”.

وبحسب وزارة الصّحة العُمانية، فإن حوالي 25% من إجمالي الوفيات في المستشفيات العُمانية العام 2016 كانت نتيجة أمراض القلب والشرايين.