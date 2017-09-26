ما بين كردستان وقطر.. أردوغان يناقض نفسه (فيديو إرم)

سقط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددًا في فخ التناقض، وهو يهدد أكراد العراق بالتجويع والحصار بعدما تنادوا لاستفتاء انفصالي يرى الرئيس التركي فيه تهديدًا لأمن بلاده الإقليمي.

واعتبر أردوغان أن “قرار الاستفتاء الذي اتخذ دون مشاورات يعد خيانة”، مضيفًا أن كل الخيارات متاحة، بما فيها الإجراءات الاقتصادية، والخطوات العسكرية برية وجوية.

ولوّح الرئيس التركي بأن بلاده قد توقف ضخ النفط وتمنع مرور الشاحنات، قائلًا: إن ذلك سيجعل الأكراد في كردستان يتضورون جوعًا.

كأن الرجل غيّر فهمه وتعريفاته لبعض المصطلحات والأحكام خلال وقت وجيز.

أوليس هذا هو نفس أردوغان الذي دخل على خط أزمة قطر ووصف مقاطعة الدوحة، ردًا على دعمها للإرهاب، بأنها لا تتوافق مع الإسلام.

أم أن التجويع والحصار حلال على أنقرة، بينما المقاطعة حرام على من تأذى من سياسات قطر المتحالفة مع أردوغان.

هي إذًا دعاية الإخوان وتيارات الإسلام السياسي تتلون حسب المصالح، متفننةً في استغلال الدين أداة لتحقيق المآرب والأطماع.