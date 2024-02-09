بوساطة إماراتية.. تبادل 200 أسير بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الجمعة، عن نجاح وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن الوساطة الجديدة تم بموجبها الإفراج عن 100 أسير حرب روسي مقابل 100 أسير حرب من الجانب الأوكراني.

وأكدت الوزارة أن "نجاح الوساطة التي تعتبر الثالثة منذ مطلع العام الجاري، يأتي انعكاسًا لما تتسم به علاقات دولة الإمارات مع الدول الصديقة من الاستمرارية والاعتدال والحكمة، والتي تسخرها في إيجاد أرضية مشتركة لحل التحديات والنزاعات الإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي أسهم في مواصلة نجاح الجهود الدبلوماسية، وإتمام الوساطة الجديدة التي تم بموجبها الإفراج عن 100 أسير حرب روسي مقابل 100 أسير حرب من الجانب الأوكراني"، بحسب بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأعربت وزارة الخارجية مجددًا عن تقديرها لحكومتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للوساطة الإماراتية وإنجاح عملية تبادل الأسرى.

وأكدت الخارجية على استعداد دولة الإمارات لمواصلة ودعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مؤكدة على موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، وسعيها لدعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت خلال يناير الماضي في إتمام عمليتي تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر 2022 في الإفراج وتبادل مسجونَين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.