مصدران أمنيان يؤكدان قصف المنطقة الخضراء في بغداد

قال مصدران أمنيان، إن المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، التي تضم السفارة الأمريكية، استُهدفت بعدة صواريخ، فجر اليوم الجمعة.

وأضاف المصدران، أنه لم يتضح مكان سقوط الصواريخ، وفيما إذا أسفرت عن حدوث أضرار.

وسُمع دوي انفجارات قرب السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية، حوالي الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، اليوم الجمعة، وأطلقت صفارات الإنذار التي تدعو الناس إلى "الانحناء والاحتماء"، وفق مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من مكان الحادث، جرى التحقق منها من قبل مصدر مطلع.

ولم يرد متحدثون باسم السفارة الأمريكية على الفور على طلبات للتعليق، كما لم يتضح على الفور هل تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بالسفارة أم لا.

وتعرضت القوات الأمريكية في القواعد العسكرية بالعراق وسوريا لأكثر من 70 هجومًا منذ منتصف أكتوبرالماضي، أعلنت جماعات مسلحة عراقية المسؤولية عنها، إلا أن البعثات الدبلوماسية لم تواجه مثل هذه الهجمات.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن أي هجوم على السفارة الأمريكية، اليوم الجمعة.