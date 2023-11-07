الجيش الإسرائيلي يتحدث عن أضرار جسيمة أحدثها بأنفاق حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الإثنين، أنه يعتقد أن الهجمات المكثفة التي نفذها ليل الأحد، في شمال قطاع غزة، تسببت بأضرار جسيمة للبنية التحتية التابعة لحركة حماس سواء فوق الأرض. أو تحتها، بحسب تقرير "ذا تايمز أوف إسرائيل".

وقال الجيش، إنه نفذ “ضربات واسعة النطاق على البنية التحتية الإرهابية، تحت الأرض وفوقها”، ويعتقد الآن أن الضربات قتلت قادة ميدانيين من حماس مختبئين بالأنفاق.

ووصفت حماس الغارات بأنها “قصف مكثف” وقالت إنها قتلت أكثر من 200 شخص. ولا يمكن التحقق من الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة التابعة للحركة، التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين.

وأعلن الجيش، أمس الإثنين، أنه قتل أكثر من 12 من القادة الميدانيين لحماس – على مستوى الكتائب والألوية – منذ بداية الحرب، وأشار إلى أن خسارة هؤلاء المقاتلين عطلت عمليات الحركة.

وقال الجيش أيضًا إن القوات البرية سيطرت خلال الليل على معقل لحماس كان يضم مواقع مراقبة ومناطق تدريب وأنفاقا تحت الأرض.

وقال إن العديد من نشطاء حماس قتِلوا عندما سيطرت القوات على الموقع، كما قُتل قادة ميدانيون في معارك أخرى.

وقُتل جمال موسى، رئيس العمليات الخاصة في حماس، في غارة جوية.

كما قُتل في غارة أخرى وائل عاصفة، قائد كتيبة دير البلح التابعة لحماس، إلى جانب قادة آخرين لما يسمى بلواء المعسكرات المركزية، الذين شاركوا في إرسال مسلحين من قوات النخبة التابعة لحماس إلى إسرائيل خلال هجوم الـ7 من أكتوبر/ تشرين الثاني.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عاصفة، كان سُجِن في إسرائيل بين عامي 1992-1998 لتورطه في عدد من الهجمات ضد بلدات إسرائيلية.

بالإضافة إلى القصف الجوي، قامت البحرية أيضًا بقصف مواقع تابعة لحماس، بما في ذلك مراكز قيادة، بالإضافة إلى مواقع إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات ومراكز مراقبة.

وخلال القصف الليلي، شهدت غزة انقطاعًا في الاتصالات – وهو الثالث منذ بدء العملية البرية. لكن عادت الاتصالات تدريجيًّا إلى القطاع بحلول بعد ظهر يوم الاثنين.

وقال الجيش يوم الاثنين إن الرقيب شاحر كوهين ميفتاخ، من كرميئيل، قُتل في المعارك في غزة في اليوم السابق.

وقالت الأمم المتحدة إن نحو 1.5 مليون شخص في غزة، أو 70% من السكان، نزحوا من منازلهم. وقد لجأ الكثيرون إلى المدارس والمستشفيات هربًا من الغارات الجوية.

وبعد فتح ممر إنساني لمدة أربع ساعات لإخلاء الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها، نشر الجيش يوم الاثنين لقطات تظهر سكان غزة وهم يسافرون على طريق صلاح الدين.

وقال الجيش إنه “يواصل جهوده لتسهيل حركة المدنيين جنوبًا في شمال قطاع غزة”، مكررًا إصرار الجيش الإسرائيلي منذ فترة طويلة على انتقال المدنيين جنوبًا، حيث عمليات الجيش الإسرائيلي محدودة أكثر.

واتهمت إسرائيل حماس مرارًا بمحاولة منع الفلسطينيين من إخلاء شمال غزة، بما في ذلك إطلاق النار عليهم وقصف طرق الإخلاء، بسبب رغبتها في إبقاء المدنيين حول مراكز نشاطها كدروع بشرية، أو كضحايا للمساعدة في حشد الضغط الدولي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، والذي تفاقم مع تزايد عدد الضحايا المدنيين.

وقالت السلطات الصحية في غزة، التي تسيطر عليها حركة حماس، يوم الاثنين إن أكثر من 10 آلاف شخص، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في الحرب. ولا يمكن التحقق من الأرقام التي أصدرتها الحركة بشكل مستقل، ويعتقد أنها تشمل مسلحيها الذين قتلوا في إسرائيل وغزة، إضافة إلى ضحايا مئات الصواريخ التي أطلقتها الجماعات المسلحة والتي سقطت داخل القطاع.