عقب رسالة بوتين.. مخاوف إسرائيلية من التعاون العسكري الروسي الإيراني

حرب كبرى

وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمن الروسي، أن أمين المجلس أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي "في إطار الأوضاع المتفاقمة بالشرق الأوسط، وأبلغه بضرورة ضبط النفس، ومنع المزيد من التصعيد، وأن موسكو تدعم الحل السياسي والدبلوماسي".

وكان السفير الروسي في تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، قد حذَّر من حرب كبرى في الشرق الأوسط، حال ردّت إسرائيل على الهجوم الإيراني.

ورأى أنه "لو تطوّرت الأمور يمكن أن ينجرف الشرق الأوسط بأسره نحو حرب إقليمية كبرى".

وكان مندوب روسيا في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، قد أكد أن بلاده حذّرت عقب قصف القنصلية الإيرانية في دمشق من عدم إدانة مجلس الأمن لهذا القصف.

وقال عقب الهجوم الإيراني، إن هذا الهجوم "لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة لعدم تحرّك المجلس ردًّا على هجوم إسرائيل".

وكانت الخارجية الروسية قد أدانت الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا مطلع أبريل الجاري.

وأردفت، أنه من غير المقبول التعدي على أي منشآت دبلوماسية وقنصلية، بموجب اتفاقيات فيينا ذات الصلة.