الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى الأمل ويقتل 3 نازحين
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مقتل ثلاثة نازحين، وإصابة اثنين آخرين، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي البوابة الشمالية لمقر الجمعية، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الجمعية، رائد النمس، إن "الجيش الإسرائيلي، يفرض حصاراً مطبقاً على مستشفى الأمل ومقرها في مدينة خانيونس"، مشيرا إلى أن هناك استهدافا مباشرا للمستشفى والنازحين بداخلها ومحيطها.
وأوضح النمس، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الوضع في محيط مستشفى الأمل خطير للغاية، وأنه يتم استهداف أي جسم متحرك من الجيش الإسرائيلي سواء من العائلات النازحة أو الكوادر الطبية".
وأضاف النمس: "بالرغم من ذلك، إلا أن العمل مستمر داخل مستشفى الأمل ومقر الجمعية، ونرفض إخلاء المستشفى"، مؤكداً أن هناك 13 ألف نازح، وأن 100 مريض يتلقون العلاج بالمستشفى، وحياة جميعهم مهددة.
وتابع: "نرفض أي محاولات إسرائيلية لإخلاء المستشفى، وعلى الرغم من الاستهداف، إلا أننا سنواصل تقديم الخدمات للمرضى والنازحين".
ويُجري الجيش الإسرائيلي منذ عدة أيام عمليات عسكرية بحي الأمل، وهو الحي الذي يوجد فيه المستشفى التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فيما أصدر الجيش تحذيراً لسكان مناطق بخانيونس ومخيمها، وطالبهم بالانتقال فوراً إلى منطقة المواصي.
وحسب المصادر الطبية في غزة، فإن عمليات الجيش الإسرائيلي أدت لمقتل 50 فلسطينيا بخانيونس منذ أمس، في حين قُتل 195 فلسطينيًّا بجميع مناطق قطاع غزة، بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي.