لبنان يحقق مع روسي بشبهة التجسّس لإسرائيل

كشف مسؤول أمني لبناني، اليوم الإثنين، أن القضاء العسكري في لبنان يحقق مع مواطن روسي بشبهة التجسس على حزب الله لصالح إسرائيل.

وقال المسؤول الأمني لوكالة فرانس برس إن الجهات الأمنية اللبنانية حصلت على معلومات من حزب الله، تفيد بأن المواطن الروسي "تم تجنيده من قبل الإسرائيليين وطلب منه استطلاع مقار في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان".

وأضاف بأن المواطن الروسي حاول الوصول إلى شقة في الضاحية الجنوبية، حيث أبلغ حزب الله الجهات الأمنية بشأنه، فأوقفته قبل نحو أسبوعين أثناء محاولته مغادرة البلاد في مطار بيروت الدولي برفقة زوجته وطفلهما.

وأكد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، الجمعة، الأمر، وقال: "تم توقيف شبكة من شخصين في مطار بيروت لديهما ارتباطات مع العدو وكانا مكلفين بعمليات في الداخل". وأضاف: "حققنا معهما وحولناهما على القضاء العسكري المختص" من دون أن يكشف جنسية الموقوفين.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الإخبارية الروسية، السبت، عن السفارة الروسية في بيروت قولها إنها "على دراية بتوقيف مواطنين روس وتجري الخطوات اللازمة لتوضيح الظروف" المحيطة بالحادث.

وأوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية على مرّ السنوات عشرات الأفراد والشبكات بشبهة التعامل مع إسرائيل. وصدرت أحكام قضائية في حق عدد من الموقوفين وصلت إلى السجن 25 سنة.

وزادت أعداد الموقوفين بتهمة التعامل مع إسرائيل منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل ثلاث سنوات، في بلد بات غالبية سكانه تحت خط الفقر.