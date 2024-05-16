بعد 7 أشهر من الحرب.. هل نجحت حماس في ترميم قوتها العسكرية؟

فشل إسرائيلي

ورأى الخبير في الشأن العسكري واصف عريقات، أن "العملية العسكرية الإسرائيلي بمخيم جباليا تشير إلى فشل الجيش الإسرائيلي في القضاء على القوة العسكرية لحماس بغزة وشمالها، وأنه يحتاج لسلسلة من العمليات لتحقيق ذلك".

وأوضح عريقات لـ"إرم نيوز"، أن "مخيم جباليا كان ساحة لأعنف مواجهة بين إسرائيل وعناصر حماس المسلحة منذ بداية الحرب، وأن الانسحاب منه جاء إثر تقديرات أمنية وعسكرية إسرائيلية خاطئة فيما يتعلق بالقضاء على قدرات حماس العسكرية في المخيم".

وأضاف: "إسرائيل تدرك أن جباليا وشمال القطاع يمثلان مخزونًا عسكريًا إستراتيجيًا لحماس وجناحها العسكري والفصائل المسلحة في غزة، وهو ما يدفعها للعمل ضد البنى العسكرية الموجودة في الشمال أكثر من مرة".

وأشار عريقات، إلى أن "شمال القطاع، نظرًا لقربه من العمق الإسرائيلي، فإن الجناح المسلح لحماس عمل على مدار سنوات طويلة على تطوير قدراته العسكرية فيه، وتطوير مخزونه من الأسلحة، وهو ما يُصعّب مهمة الجيش الإسرائيلي في القضاء على القوة العسكرية بأحيائه".

وتوقع أن "يعمل الجيش الإسرائيلي على تنفيذ سلسلة من الهجمات المباغتة ضد المخيم، بين الحين والآخر، لضمان نجاحه في القضاء على القدرات العسكرية فيه، الأمر الذي سيدفعه لإطالة أمد الحرب في غزة لأشهر، وربما سنوات".

وزاد: "حماس بدورها تعمل على استغلال الانسحاب الإسرائيلي المؤقت من مناطق في شمال القطاع لترميم قدراتها العسكرية، وإعادة التموضع والسيطرة على غزة وشمالها".