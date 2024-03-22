مسيّرة إسرائيلية أُسقطت في غزة تكشف اغتيال 4 مدنيين عزّل في خان يونس

كشف مقطع مصور تم التحصل عليه من طائرة مسيّرة إسرائيلية أسقطها فلسطينيون، مؤخراً، عن قتل الجيش الإسرائيلي 4 مدنيين عزّل في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وظهر في المقطع الذي صورته المسيّرة الإسرائيلية، قبل إسقاطها، 4 مدنيين فلسطينيين كانوا يسيرون في منطقة "السكة" بمدينة خان يونس، دون حملهم لأي سلاح، إلا أن المسيّرة لاحقتهم وقتلتهم تباعاً.

وقتلت المسيّرة الإسرائيلية، التي أسقطت في بداية فبراير/ شباط الماضي، اثنان من الشبان مع أول صاروخ أطلقته، ثم قتل الثالث ومن بعده الرابع بصاروخين آخرين.

واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء الخميس، أن مقتل 4 مدنيين في القطاع بواسطة مسيّرة إسرائيلية، دليل "أزمة عميقة" لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المكتب في بيان: "نُعرب عن إدانتنا البالغة لهذه الجريمة التي قصف خلالها جيش الاحتلال 4 شبان مدنيين بالطائرات، وقتلهم بصورة انتقامية وحولهم إلى أشلاء متناثرة، ما يظهر حجم الأزمة العميقة التي يمر بها هذا الاحتلال بإقدامه على القتل بهذه الطريقة الوحشية".

وحمّل البيان "الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين للشهر السادس على التوالي".