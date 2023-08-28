اختطاف أجنبيَين يعملان في "أطباء بلا حدود" بمأرب

اختطف مسلحون مجهولون اثنين من الموظفين الأجانب العاملين في منظمة "أطباء بلا حدود" في اليمن، أثناء تنقلهما من محافظة حضرموت إلى مأرب، شمال شرق البلاد، وفق مصادر محلية لـ"إرم نيوز".

وأكدت منظمة "أطباء بلا حدود" في اليمن، في بيان وزعته على عدد من الصحفيين المحليين، أنها فقدت الاتصال باثنين من موظفيها الأجانب، أحدهما ألماني الجنسية والآخر ميانماري، اليوم الاثنين، في محافظة مأرب.

ولم تفصح المنظمة عن مزيد من التفاصيل حول العملية "حرصًا على سلامة زملائنا". وهذه عملية الاختطاف الثانية من نوعها، بعد اختطاف موظفَين أجنبيَين آخرَين يعملان في "أطباء بلا حدود"، مطلع آذار/ مارس من العام المنصرم، من قبل مسلحين مجهولين، في مناطق وادي حضرموت، أثناء توجههما إلى محافظة مأرب.

وكانت وزارة الداخلية اليمنية أعلنت، في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، إطلاق سراح الأجنبيين المختطفَين في حضرموت، وضبط عناصر العصابة المختطِفة وتسليمهم إلى العدالة.

وشهد اليمن أول عملية اختطاف لأجنبي عام 1992، حين قام أحد قادة مليشيات الحوثيين باختطاف عضو في البعثة الدبلوماسية الأمريكية في اليمن؛ للضغط على الحكومة اليمنية وإجبارها على الاستجابة لمطالبه، قبل أن تصبح عمليات الاختطاف في البلاد طريقة شائعة تستخدمها الجماعات الإرهابية في الحصول على الأموال.