فرنسا تقدم مقترحات لتهدئة التوتر بين "حزب الله" وإسرائيل

كشف وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، أنه سيقدم مقترحات لمسؤولين لبنانيين اليوم الأحد، بهدف تهدئة التوتر بين ميليشيا حزب الله، وإسرائيل، ومنع نشوب حرب.

وقال الوزير الفرنسي بعد زيارة قادته إلى قوات حفظ السلام في الناقورة جنوبي لبنان، "إذا شاهدت الوضع اليوم.. إذا لم تكن هناك حرب في غزة، يمكننا أن نتحدث عن وجود حرب في جنوبي لبنان بالنظر إلى عدد الضربات والتأثير على المنطقة".

واسترسل قائلا، سأُوصل رسائل، وأطرح مقترحات على السلطات هنا لدفع هذه المنطقة للاستقرار، وتجنب نشوب حرب".