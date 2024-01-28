إجلاء 63 مواطناً أردنياً من قطاع غزة

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنها بصدد إجلاء 63 مواطنًا من قطاع غزة، اليوم السبت، من خلال معبر رفح.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة، أن العمل جارٍ على إجلاء 63 أردنيًا من قطاع غزة، اليوم السبت، وأن سلطات المعابر سمحت لهم بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى مصر، حسبما أوضحت في بيان.

ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، أن فريقًا من السفارة الأردنية في القاهرة، يشرف على عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح، وتأمين ما يلزم من مساعدة ورعاية طبية، ونقل أولئك إلى المملكة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف القضاة أن عدد الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب على القطاع، بلغ 1153 شخصًا، تم إجلاء 666 منهم.

وجدد الدعوة للأردنيين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة، وعلى مدار الساعة.