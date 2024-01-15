تقرير: "شقاق عميق" في مجلس الحرب الإسرائيلي بسبب غزة

ويتمسك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بمواصلة الضغط العسكري على حماس كوسيلة لتحرير الأسرى.

الصحيفة نبَّهت بأنه بعد مرور 100 يوم على الحرب، وبقاء 136 أسيرًا في غزة، بلغ الخلاف داخل مجلس الحرب ذروته، حيث يرى الفريق المؤيد للصفقة مقابل وقف الحرب، ضرورة البحث عن حل "من خارج الصندوق" وإعطاء أولوية لإعادة الأسرى مقابل وقف الحرب.

ولا يعني وقف الحرب من وجهة نظر غانتس وآيزنكوت التخلي عن أهداف الحرب، إذ يعتقدان أنه بالإمكان تدمير سلطة حماس في وقت لاحق.

مسؤول إسرائيلي: علينا أن نكف عن الكذب

وكشفت أنه خلال اجتماع مغلق، في الليلة بين السبت والأحد، ذكر آيزنكوت أنه "يتعين علينا أن نكف عن الكذب على أنفسنا، لنظهر شجاعة ونعمل نحو صفقة كبرى تعيد لنا المخطوفين". وقال إن الوقت ينفد وإن كل ساعة تمر تهدد أرواحهم، وبيَّن أنه لا يمكن الاستمرار بالأسلوب نفسه، وقال: "نسير كالأعمى".

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو وغالانت، على قناعة بأن الضغط العسكري وحده سيؤدي إلى صفقة، وأنه لا مجال لقبول وقف الحرب، كما يؤمنان بأنه لا مجال لصفقة بأي ثمن.