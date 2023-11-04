المبعوث الأمريكي الخاص: محادثات لترتيب سفن مجهزة بمستشفيات لعلاج جرحى غزة

قال المبعوث الأمريكي الخاص السفير ساترفيلد، اليوم، إن إسرائيل تجري محادثات مع دول أخرى، بخلاف أمريكا؛ لترتيب سفن مجهزة بمستشفيات لعلاج سكان من غزة.

وأضاف ساترفيلد، لصحفيين في العاصمة الأردنية عمان، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تستخدم الوقود في مستودعات غزة لشاحنات المساعدات وتحلية مياه البحر والمستشفيات في الجنوب، مؤكدا أنه عندما ينفد هذا الوقود هناك آلية متفق عليها لإدخال الوقود إلى القطاع.

وأشار إلى أن ما بين 800 ألف إلى مليون شخص انتقلوا إلى جنوب قطاع غزة، بينما لا يزال ما بين 350 ألفا و400 ألف في شمال القطاع.

وقال إنه ليست هناك حالات مسجلة لقيام حماس بحظر المساعدات أو الاستيلاء عليها.