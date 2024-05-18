كشف كواليس المحادثات الأمريكية-الإيرانية التي أجريت في عمّان

قال موقع آكسيوس إن اثنين من كبار المسؤولين في إدارة بايدن أجريا محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين في العاصمة الأردنية عمان هذا الأسبوع، بشأن كيفية تجنب تصعيد الهجمات الإقليمية، حسبما قال مصدران مطلعان على المحادثات.

وأضاف الموقع نقلا عن المصدرين، كانت المحادثات - التي شارك فيها كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، وأبرام بالي القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لإيران - هي الجولة الأولى من المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران منذ يناير، عندما عُقدت مفاوضات مماثلة في عمان.

وجرت المحادثات بعد ما يزيد قليلا على شهر من الهجوم الصاروخي غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل في 13 أبريل.

ووضع الهجوم منطقة الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية.

وقال المصدران إن ماكغورك وبالي وصلا إلى عمان يوم الثلاثاء، واجتمعا مع وسطاء عمانيين.

ومن غير الواضح من الذي يمثل إيران في المحادثات.

وأضاف المصدران أن المحادثات ركزت على توضيح عواقب تصرفات إيران ووكلائها في المنطقة، ومناقشة المخاوف الأمريكية بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني.

وألمح العديد من المسؤولين الإيرانيين، في الأسابيع الأخيرة، إلى إمكانية تحرك إيران نحو إنتاج الأسلحة النووية.