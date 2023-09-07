العليمي يؤكد أن المعركة ضد الحوثيين مستمرة ولن تتوقف

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، أن المعركة ضد مشروع الإمامة، مستمرة ومتواصلة، ولن تتوقف حتى تحقق جميع أهدافها، والمتمثلة في تحرير جميع الأراضي، واستعادة الدولة وكافة مؤسساتها، وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وطالب "العليمي"، في إطار اجتماع عقده في مقر عمل الرئاسة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، أن تتحلّى كافة الوحدات العسكرية في الجيش باليقظة، ورفع درجة الجاهزية القتالية العالية، في كل الأوقات.

وحث القادة العسكريين على أهمية تعزيز قنوات التنسيق والاتصال بين جميع الوحدات العسكرية والأمنية، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم بمزيد من التصدي لمخططات الميليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.