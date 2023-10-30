مسؤول إسرائيلي: لا معلومات لدينا عن حالة الرهائن لدى حماس

أكد السفير الإسرائيلي لدى روسيا ألكسندر بن تسفي، اليوم الاثنين، أنه لا توجد مفاوضات مباشرة بين السلطات الإسرائيلية وحركة حماس الفلسطينية، مشيرًا إلى أن بلاده ليس لديها معلومات عن حالة الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وقال بن تسفي في تصريحات لقناة "روسيا 24": "لا توجد مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وحماس، ولا يمكن حدوث ذلك لأن موقفنا بسيط للغاية ويتمثل في ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن دون شروط. لسوء الحظ ليس لدينا معلومات حول ما يحدث لهم، ولا نعرف حتى من منهم حي أو ميت".

ولفت السفير الإسرائيلي إلى أن السفارة في موسكو ليس لديها معلومات أيضًا عن وجود "أفراد عسكريين رفيعي المستوى بين رهائن حماس"، لافتًا إلى أن بلاده "لا تنوي تدمير قطاع غزة، لكنها تخطط لتدمير حركة حماس واستعادة الرهائن" على حد قوله.

المصدر: "قناة روسيا 24"